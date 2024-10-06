61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ayşe" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ayşe" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Down sendromlu Rıdvan Sancak ile ablası Fatma Sancak'ın hayatının konu alındığı filmde Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Nazlıcan Demir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı ve Orkuncan İzan rol aldı.

Filmde kendi hayatını oynayan down sendromlu Rıdvan Sancak ise iyi bir film olduğunu belirterek, film ekibine teşekkür etti. Sancak, seyirciler arasında bulunan ablası Fatma Sancak'a da "Seni seviyorum" diye seslendi.

Yönetmen Sancak, yaşanan bir hikayeden yola çıkarak senaryoyu oluşturduğunu, Rıdvan Sancak ve ablası Fatma Sancak'ın yaşadıklarını beyaz perdeye aktardıklarını söyledi.

Oyuncu Binnur Kaya da senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ve böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Oyuncu down sendromlu Rıdvan'ın harika bir partner olduğunu, hiç işi aksatmadan çalıştıklarını anlatan Kaya, "Filmde Rıdvan'ın ablası Fatma'yı oynamaya çalıştım. Onun yaşadıklarının yüzde 1'ini, 2'sini gösterebildik. Güzel bir çalışmaydı, dilerim emeğinin karşılığını alır." dedi.

Oyuncu Menderes Samancılar da senaryoyu okuduğunda tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.