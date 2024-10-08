Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Habipler Mahallesi 5650 Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşayan Osman Uzunyol'dan (55) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, balkondaki sandalyede hareketsiz bulunan Uzunyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kepez Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.