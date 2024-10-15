Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Yeşildere Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K. (17) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ahmet Yusuf Kaçarlar 9 Ekim'de iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, polis olayı gerçekleştiren 3 zanlıyı gözaltına almıştı.
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