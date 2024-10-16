Manavgat'ta "Turizmde Yeni Medya ve Etkili İletişim Konferansı" düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda "Turizmde Yeni Medya ve Etkili İletişim" konulu konferans düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda "Turizmde Yeni Medya ve Etkili İletişim" konulu konferans düzenlendi.
Manavgat Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş'ın konuşmacı olduğu konferansa, Anadolu Ajansı
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