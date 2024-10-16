Antalya açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alan Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan kontrollerde 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.