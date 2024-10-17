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        Antalya Havalimanı, yolcularını 2025'te "yeni yüzüyle" karşılayacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline gelen Antalya Havalimanı'nda kapasiteyi 35 milyondan 80 milyona çıkaran genişleme ve yenileme yatırımının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:04
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        Antalya Havalimanı, yolcularını 2025'te "yeni yüzüyle" karşılayacak
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri haline gelen Antalya Havalimanı'nda kapasiteyi 35 milyondan 80 milyona çıkaran genişleme ve yenileme yatırımının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, eylül sonu itibarıyla havalimanında hizmet verilen yolcu sayısının 32 milyonu geçtiğini, yıl sonunda 40 milyonu aşmayı planladıklarını söyledi.

        Hava trafiğinde bu yıl yeni rekorlara imza atıldığını dile getiren Şahin, temmuz, ağustos aylarında en yoğun hava trafiğinin yaşandığını, bir günde 1217 uçağın inip, kalktığını belirtti.

        Bir yandan havalimanında yolcu hareketliliği yaşanırken bir yandan da yatırımların kesintisiz devam ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Havalimanında yolcu kapasitesini 80 milyonun üzerine çıkaracak inşaat çalışmalarında sona gelindi. Hemen hemen her alanda 2- 2,5 katlık bir kapasite artışı oldu. VIP terminali 560 metrekarelik alandaydı, şu anda 2 bin metrekareye çıktı. Bizde olmayan, Türkiye'de sadece birkaç ilde olan devlet konukevi yapıldı. CIP terminali, genel havacılık, kargo terminalleri yapıldı. Hepsi devreye girdi. 107 uçaklık apronumuz vardı, genişlemeyle 176'ya çıktı."

        - 60 bin tanker yerine yer altı boru hattı devreye girdi

        Vali Şahin, en önemli yatırımlardan birinin de yakıt ikmal hattı olduğunu belirterek, bu yatırımın da devreye girdiğini bildirdi.

        Havalimanına limandan yakıtın tankerler yerine yer altına taşındığını aktaran Şahin, "29 kilometre yer altı boru hattı devreye girdi. Şehirde 60 bin tankerin buraya yakıt taşımasını kaldırıyoruz, bunu yerin altına alıyoruz. Bundan sonra limandan buraya direkt yerin altından pompalanıyor. Şu anda yüzde 30'luk kısım kullanılıyor, yılbaşından itibaren tamamen devreye girecek." diye konuştu.

        Havalimanında çok katlı otopark yapıldığını anlatan Şahin, vatandaşların bu konuda da rahatlık yaşadığını kaydetti. Gelecek yıl daha büyük kapasiteli ve sorunları çözülmüş bir havalimanı olarak hizmet verilmeye başlanacağını dile getiren Şahin, yatırım çalışmalarında yüzde 90'lık kısmın tamamlandığını ve ocakta tamamen bitmiş olarak teslim edileceğini belirtti.

        - "Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak"

        Havalimanında başarılı bir operasyon yürütüldüğüne dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir yandan rekorlar kırılıyor, uçaklar iniyor, kalkıyor, yolcular geliyor, gidiyor, pasaport kontrolleri yapılıyor, kargolar gidiyor, müthiş bir faaliyet yürütülüyor, bir yandan da devasa bir inşaat var. Aynı anda bir ip üzerinde çok sayıda cambaz oynuyor, alttan da siz ipi tamir ediyorsunuz. Böyle bir faaliyeti tereyağından kıl çeker gibi çok başarıyla yürüttük. Turizm zarar görmeden kritik eşiği aştık. Önümüzdeki sezon çok daha rahat, 80 milyon kapasiteye ulaşmış, çok daha iyi hizmet veren bir havalimanına kavuşmuş olacağız."

        Şahin, yenilemelerle güvenlik kriterlerindeki uluslararası karşılama oranının da yüzde 93'e çıktığını ve bunun dünya standartlarının üzerinde olduğunu ifade etti.

        Antalya Havalimanı'nda İstanbul Havalimanı'ndan daha fazla pasaport girişi yapıldığını aktaran Şahin, "İstanbul'da çok sayıda transit yolcu var, biz de son noktayız. Gelen yolcu buradan pasaport işlemlerini yaparak Türkiye'ye giriş yapıyor. Emniyet güçlerimiz de bu konuda çok hızlı çalışıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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