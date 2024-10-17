Aksu'da çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı.
Aksu Mandırlar mahallesinde ot ve çalılık alanda dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında kullanılmayan iki cam serada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, herhangi bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Mandırlar Mahallesi Muhtarı Veli Kenan Çetin, AA muhabirine, tehlikenin büyük ölçüde atlatıldığını ifade etti.
Çetin, yangının kopan elektrik telinden çıkmış olabileceğini kaydetti.
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