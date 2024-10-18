Alanya'da orman yangını çıktı

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için bölgeye hareket etti.

Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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