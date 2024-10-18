Alanya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.
Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için bölgeye hareket etti.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.