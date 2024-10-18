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        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:18
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        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı oyuncular, Galatasaray karşılaşması öncesi teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son antrenmanda taktik çalıştı.

        Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Onvo Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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