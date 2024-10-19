GÜNCELLEME - Antalya'da polis memurunun uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, tamir edilmesi için sanayi sitesine bıraktığı aracı hakkında bilgi almaya gelen Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelilerin ise G.K. ve M.A.T. olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.

Bu arada saldırı anı, sanayideki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında yavaşladığı, otomobilin arka koltuğundan av tüfeğiyle ateş edildiği, sonrasında ise polis memurunun yere düştüğü görülüyor.