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        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memurunun uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:35
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        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memurunun uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, tamir edilmesi için sanayi sitesine bıraktığı aracı hakkında bilgi almaya gelen Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelilerin ise G.K. ve M.A.T. olduğu tespit edildi.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.

        Bu arada saldırı anı, sanayideki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında yavaşladığı, otomobilin arka koltuğundan av tüfeğiyle ateş edildiği, sonrasında ise polis memurunun yere düştüğü görülüyor.

        - İki şüpheli gözaltına alındı

        İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise polis memuru Ali Şen'in iki ay önce şahsi aracını, tamir ettirmek amacıyla G.K. isimli tamirciye verdiği belirtildi.

        Polis memurunun aracı hakkında bilgi almak için G.K. ile görüştüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Polis memuru, 19 Ekim günü aracının son durumu hakkında bilgi almak amacıyla G.K. isimli şahısla görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah ele geçirilmiştir. Yaralı meslektaşımız hayati tehlike kaydıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmiş olup, sağlık durumu Emniyet Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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