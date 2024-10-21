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        ATB Başkanı Çandır, tarımsal girdi fiyat endeksini değerlendirdi

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne (Tarım-GFE) göre tarım girdi maliyetlerinin ağustosta düştüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:22
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        ATB Başkanı Çandır, tarımsal girdi fiyat endeksini değerlendirdi
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne (Tarım-GFE) göre tarım girdi maliyetlerinin ağustosta düştüğünü belirtti.

        Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ağustostaki Tarım-GFE'yi değerlendirdi.

        Tarım-GFE'nin ağustosta aylık yüzde 1,39 ilan edildiğini ifade eden Çandır, şunları kaydetti:

        "Bu rakam, endeksin ölçülmeye başladığı 2015 yılından itibaren ağustos ayları ortalamasının yaklaşık yüzde 30 altında olmuştur. Uzun bir aradan sonra ilk defa ortalamanın altında bir aylık tarımsal girdi fiyat endeksi düşüşü ilan edilmiştir. TÜİK tarafından ağustos ayı için açıklanan tarımsal girdi maliyetleri aylıkta ve yıllıkta 2021 yılından sonraki en düşük ağustos verileri olmuştur."

        Çandır, ağustosta Tarım-GFE'nin alt kalemleri arasında yer alan enerjide ve gübrede düşüş yaşandığını bildirdi.

        Yıllık girdi maliyetleri artışının nispi olarak üretici fiyatları artışının altında seyrettiğini aktaran Çandır, "Üretici, ağustosta aylıkta ciddi zarar görürken yıllıkta ise nispi bir avantaj yakalamıştır. Hem aylıkta hem de yıllıkta üretici fiyatlarının nispi olarak tarımsal girdi fiyatlarından ciddi bir yükseklikte seyretmesi sürdürülebilirlik bakımından önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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