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        Antalya'da ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:29
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        Antalya'da ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Yavuz Selim Mahallesi, 6105 Sokak'ta, Ayfer Yavuz ve oğlu Yasin Yavuz'a ait bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu, ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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