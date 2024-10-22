Antalya'da ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Yavuz Selim Mahallesi, 6105 Sokak'ta, Ayfer Yavuz ve oğlu Yasin Yavuz'a ait bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

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