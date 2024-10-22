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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret etti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, göreve yeniden seçilmeleri dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:35
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret etti
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, göreve yeniden seçilmeleri dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

        Ziyarette, seçim sonucunun Antalya basınına hayırlı olmasını dileyen Şahin, Antalya'nın güçlü bir yerel basına sahip olduğunu ifade etti.

        Şahin, başkan Taş ve yönetim kurulunun yeni dönemde de aynı hizmetleri sürdüreceğine inandığını kaydetti.

        Taş da AGC'nin 400'e yakın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü cemiyetlerinden olduğunu belirtti. Cemiyet olarak birinci sorumluluklarının üyelerin haklarını korumak olduğunu vurgulayan Taş, AGC olarak kent markasına katkı sunmak için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Taş, ziyareti için Vali Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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