"Adam Kayalar"ın tahta kaşıkçısı İhsan usta, baba mesleğini yaşatıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin uğrak noktası "Adam Kayalar"ın önünde ormandan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştüren 59 yaşındaki İhsan Çelik, ata yadigarı mesleğini yaşatıyor.

Selge Antik Kenti sınırları içerindeki Altınkaya Mahallesi'nde dünyaya gelen Çelik, Kore gazisi babası Osman Çelik'ten tahta kaşık yapımını öğrendi.

Kentte yaklaşık 30 yıl orman yangını söndürme görevlisi olarak çalışan Çelik, emekli olduktan sonra ata yadigarı tahta kaşık ustalığını yaşatmak için köyünün sınırları içerisinde bulunan, 65 milyon yıllık konglomera kayalarından oluşan ve ayakta duran insanları andırması nedeniyle "Adam Kayalar" olarak adlandırılan bölgede küçük bir stant açtı.

Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen her gün dağdan topladığı odun parçalarını standına getirerek bin bir zahmetle işliyor. Zanaatını yaparken bir yandan da türkü söyleyen Çelik, turistlerin meraklı bakışları altında odun parçalarını işleyerek çeşitli ebatlarda kaşığa dönüştürüyor. Çelik, günde 2 tane yapabildiği el emeği göz nuru tahta kaşıkları turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de ata mesleğini yaşatıyor. - "Bu hobi benim için tutkuya dönüştü" İhsan Çelik, AA muhabirine, Kore gazisi babasını tahta kaşık yaparken izleyerek büyüdüğünü söyledi.