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        "Adam Kayalar"ın tahta kaşıkçısı İhsan usta, baba mesleğini yaşatıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin uğrak noktası "Adam Kayalar"ın önünde ormandan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştüren 59 yaşındaki İhsan Çelik, ata yadigarı mesleğini yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:21
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        "Adam Kayalar"ın tahta kaşıkçısı İhsan usta, baba mesleğini yaşatıyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin uğrak noktası "Adam Kayalar"ın önünde ormandan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştüren 59 yaşındaki İhsan Çelik, ata yadigarı mesleğini yaşatıyor.

        Selge Antik Kenti sınırları içerindeki Altınkaya Mahallesi'nde dünyaya gelen Çelik, Kore gazisi babası Osman Çelik'ten tahta kaşık yapımını öğrendi.

        Kentte yaklaşık 30 yıl orman yangını söndürme görevlisi olarak çalışan Çelik, emekli olduktan sonra ata yadigarı tahta kaşık ustalığını yaşatmak için köyünün sınırları içerisinde bulunan, 65 milyon yıllık konglomera kayalarından oluşan ve ayakta duran insanları andırması nedeniyle "Adam Kayalar" olarak adlandırılan bölgede küçük bir stant açtı.

        Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen her gün dağdan topladığı odun parçalarını standına getirerek bin bir zahmetle işliyor. Zanaatını yaparken bir yandan da türkü söyleyen Çelik, turistlerin meraklı bakışları altında odun parçalarını işleyerek çeşitli ebatlarda kaşığa dönüştürüyor.

        Çelik, günde 2 tane yapabildiği el emeği göz nuru tahta kaşıkları turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de ata mesleğini yaşatıyor.

        - "Bu hobi benim için tutkuya dönüştü"

        İhsan Çelik, AA muhabirine, Kore gazisi babasını tahta kaşık yaparken izleyerek büyüdüğünü söyledi.

        Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için kendisinin de tahta kaşık yapmaya başladığını belirten Çelik, "Adam Kayalar'ın önünde çok güzel bir manzarada tahta kaşıkları üretiyorum. Bu hobi benim için tutkuya dönüştü. Çok zahmetli ince işçilik isteyen bir iş ama seviyorum. Hem kültürümüzü turistlere tanıtıyorum hem de ata mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        Ömrünün orman yangınlarıyla mücadeleyle geçtiğini kaydeden Çelik, "Helikopterde de görev yaptım. Orman köyünde yaşadığım için ormanlara çocukluğumuzdan itibaren zaten sahip çıkıyorduk. Yıllarca orman yangınlarını söndürmek için çaba sarf ettim. Emekli olmama rağmen yine ormanlara göz kulak oluyorum. Bulunduğumuz bölge hakim bir mevkide olduğu için en küçük bir dumanı bildiriyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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