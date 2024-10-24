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        Hayat kurtarmak için başladığı dağcılık, tutkusu oldu

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da ulaşılması zor bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için dağcılık eğitimi alan acil tıp teknisyeni Hatice Nur Ömür'ün, zirvelere tırmanmak en büyük tutkusuna dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:07
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        Hayat kurtarmak için başladığı dağcılık, tutkusu oldu
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'da ulaşılması zor bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için dağcılık eğitimi alan acil tıp teknisyeni Hatice Nur Ömür'ün, zirvelere tırmanmak en büyük tutkusuna dönüştü.

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Ömür, 3 yıl önce merkeze gelen anons üzerine ekip arkadaşlarıyla dağlık bölgede mahsur kalan kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

        Sarp alandaki yaralıya ulaşmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştiren Ömür, ekip arkadaşlarıyla mahsur kalan kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

        Zor durumdaki insanlara daha hızlı yardım etmek isteyen Ömür, yaşadığı bu olay üzerine tırmanış eğitimi almaya karar verdi.

        Hatice Nur Ömür, AA muhabirine, gece merkezde görev yaptığı sırada Güver Uçurumu bölgesinden düşme vakası anonsu geldiğini söyledi.

        Bütün medikal ekipmanları aldıktan sonra dağlık bölgeye ulaştıklarını anlatan Ömür, "Sadece yaralıyı sedyeye alıp geleceğimizi düşünüyordum. Ancak yararlı zor bir noktadaymış. Ben de gönüllü olarak yaralının bulunduğu yere çıktım." dedi.

        Daha sonra isteği üzerine UMKE tarafından eğitime gönderildiğini belirten Ömür, arama kurtarmaya ilişkin zorlu tırmanış eğitimleri aldığını dile getirdi.

        Zirvelere tırmanmanın zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Ömür, "Eğitimlere arama kurtarma amacıyla başladım, sonra spor tırmanışını keşfettim ve çok sevdim. Her hafta sonu artık tırmanmaya gidiyorum. Yüksek noktalara tırmanabileceğimi, buraya kadar gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Büyük bir hevesle, bulduğum her fırsatta farklı sektörlerde, farklı alanlarda tırmanış deneyimi yaşıyorum." diye konuştu.

        - 6 Şubat depremlerinde görev yaptı

        Ömür, aldığı eğitimler sayesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildiğini kaydederek, sözlerine şöyle sürdürdü:

        "İnilmesi zor olan 3-4 metrelik bir yere canlı olup olmadığını öğrenmek için bakılması gerekiyordu. Ekipmanım ve dağcılık eğitimim olduğu için aşağıya inip bakmıştım. Unutamayacağım bir andı. Eğer eğitimi almamış olsaydım yıkılan binaya bakılamayacaktı ve herkesin aklında 'orada biri var mıydı acaba' sorusu kalacaktı. Veya oraya inebilecek birini bulmak zaman kaybına neden olacaktı. İndiğim noktada kimse yoktu ve içimiz rahat etmişti."

        UMKE'nin dağcılık eğitimi anlamında da büyük gelişme kaydettiğine dikkati çeken Ömür, çok sayıda arkadaşının tırmanış eğitimi almaya başladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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