Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Maraş, KKTC'de alternatif turizm modeli oldu

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir dönem "Kapalı" olarak adlandırılan ve 2020'de açılan Maraş'ın turizme çok ciddi katkı sağladığını belirterek, "Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar, bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Alternatif turizm modelleri içerisinde bir model oluştu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maraş, KKTC'de alternatif turizm modeli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir dönem "Kapalı" olarak adlandırılan ve 2020'de açılan Maraş'ın turizme çok ciddi katkı sağladığını belirterek, "Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar, bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Alternatif turizm modelleri içerisinde bir model oluştu." dedi.

        Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Antalya Turizm Fuarı (ATF 2024), yerli ve yabancı turizm profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor.

        Fuara katılan Ataoğlu, AA muhabirine, bu tür organizasyonların tanıtımda etkin rol oynadığını, kendilerinin de her fırsatta bu tür etkinliklerde yer aldıklarını söyledi.

        KKTC'de turizmin önemli bir sektör olduğuna işaret eden Ataoğlu, Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de turizmin gelişme kaydettiğini ve dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığını belirtti.

        Ülkede turizmi çeşitlendirmek ve geliştirmek için de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, alternatif turizm modellerini de irdelediklerini kaydetti.

        1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kapanan ancak 8 Ekim 2020'de yeniden açılan Gazimağusa ilçesindeki Maraş'ın da turizme ciddi katkı sunduğunu ifade eden Ataoğlu, Maraş'ın bir dönem kapalı kalmasının, içindeki binaların olduğu gibi durmasının merak uyandırdığını söyledi.

        Maraş'ın artık "Kapalı" olarak anılmadığını ve şu anda farklı ülkelerden turist çektiğini dile getiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

        "Maraş, açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla ziyaretçiyi konuk ediyor. Maraş'ın açılması, herkesin sahilinde faydalanabilmesi, mevcut binaları görebilmesi oldukça önemliydi. Maraş'ın açılmasının turizme çok ciddi şekilde bir katkısı oldu çünkü Kapalı Maraş olarak adlandırdığımızda Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar, bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Alternatif turizm modelleri içerisinde bir model oluştu."

        - "Daha fazla Türk yatırımcı ve ziyaretçi bekliyoruz"

        Ataoğlu, KKTC'ye turizm yatırımlarının da her geçen yıl arttığını söyledi.

        KKTC olarak Türk yatırımcıları önemsediklerini vurgulayan Ataoğlu, "Her ülkeden yatırım yapanlar var. Türk yatırımcıların daha fazla gelmesini istiyoruz. Neticede aynı dil, aynı din, para birimi mensubuyuz." dedi.

        Turizmde Türklerin başarılı olduğuna işaret eden Ataoğlu, KKTC'ye yatırım yapan Türk yatırımcılarına bölgeye, yöreye yönelik farklı teşvikler verdiklerini bildirdi.

        Bakanlık olarak talepleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, şunları dile getirdi:

        "Yatırımcı, otelini yapıp, sonra elden çıkarıp ülkeyi terk etme düşüncesindeyse bunu farklı değerlendiriyoruz ama yatırımına ilave eden, bir otelin yanına ikincisini, üçüncüsünü hatta sekizincisini yapanlar var. Bu da bizim ne kadar doğru bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Türklerin burada olması, bizi daha da sevindiriyor. Bizler, birbirimize sahip çıktığımız sürece hiç kimse bileğimizi bükemez. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım."

        Ana vatandan daha fazla misafir ağırlamak istediklerini vurgulayan Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize çağrımız: Orada bir ada var, o ada hepimizin adası. Nasıl ki 1974'te Barış Harekatı'nda o adaya sahip çıktıysak bugün de gelip o adaya, o topraklara hep beraber sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı

        Benzer Haberler

        Antalya'dan denize salınan caretta carettalardan "Altın" Libya'da "Gümüş"...
        Antalya'dan denize salınan caretta carettalardan "Altın" Libya'da "Gümüş"...
        İş Bankasından turizme 1 milyar dolarlık destek
        İş Bankasından turizme 1 milyar dolarlık destek
        Patara'nın yollarında inek ve koyun zararı
        Patara'nın yollarında inek ve koyun zararı
        Alanya muzuna 2 yeni tür eklendi; 'parmak' ile 'kırmızı'
        Alanya muzuna 2 yeni tür eklendi; 'parmak' ile 'kırmızı'
        Antalya'da balıkçı barınağına "rüşvet" operasyonu düzenlendi
        Antalya'da balıkçı barınağına "rüşvet" operasyonu düzenlendi
        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 2 kişi...
        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 2 kişi...