Antalya'da aranan veya firari hükümlü 480 kişi yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, firari hükümlü 147, çeşitli suçlardan aranan 333 kişi olmak üzere toplamda 480 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince haklarında yakalama emri bulunan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada çalışmalar yapıldı.

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