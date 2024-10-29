Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ettiğini söyledi.

Bu büyük başarının sırrının Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yükseldiği temel felsefede gizli olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kurucu değerler, İstiklal Harbi'ni büyük zaferle tamamlayan, bu zafer üzerine irfanla yeni devleti inşa eden, o büyük ve şanlı neslin, kurucu babalarımızın eseridir." dedi.

Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını da kınayarak şunları ifade etti:

"Bundan bir hafta kadar önce hepimizin gurur kaynağı. Bu coğrafyada özgürce yaşamamızın garantisi olan milli savunma sanayimizin göz bebeği bir kuruluşumuza TUSAŞ'ımıza bölücü teröristler hain bir saldırı yapıldı. 5 vatan evladını yitirdiğiniz bu alçak saldırıdan hemen sonra çalışma arkadaşlarını şehit veren mühendislerimizin dünyaya haykırışı manidardır; 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' Biz de buradan Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıyoruz. Türkiye düşmanlarına ve onların içimizdeki işbirlikçilerine inat daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Bölücülere inat, daha çok birleşeceğiz. Birleştikçe güçleneceğiz. Bir ve büyük olacağız."