Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddelerin Antalya'da piyasaya sürüleceği bilgi üzerine çalışma yaptı.

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde belirlenen dört adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 milyon 676 bin kullanımlık 575 sentetik kannabinoid A4 maddesi, 30 bin uyuşturucu hap, 778 gram kokain, 738 gram uyuşturucu hammaddesi, 629 gram esrar, 238 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 10 dolu fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve lira ele geçirildi.