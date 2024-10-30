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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

        Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:59
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı
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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddelerin Antalya'da piyasaya sürüleceği bilgi üzerine çalışma yaptı.

        Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde belirlenen dört adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 milyon 676 bin kullanımlık 575 sentetik kannabinoid A4 maddesi, 30 bin uyuşturucu hap, 778 gram kokain, 738 gram uyuşturucu hammaddesi, 629 gram esrar, 238 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 10 dolu fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, 15 zanlı buluşma anında suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı, 3 kişi hakkında da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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