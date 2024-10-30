Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmız-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

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