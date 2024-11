Filistin davasına vurgu yapan karikatürist Naci el-Ali'nin eserleri Antalya'da sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde, "Naci el-Ali'den Hanzala" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında, Karatay Medresesi'nde açılan sergi, Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkati çeken Naci el-Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" çizimlerinden oluşuyor.

Sergideki 20 eser, vatandaşların ve yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Hüseyin Kocabaş ise eserlerin oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi.

Antalya'nın dünyanın her yerinden insanları ağırladığını belirten Kocabaş, "Antalya bir dünya kenti. Her ülkeden insanlar var, sanatçı da eseriyle anlatmak istediklerini çok güzel ifade etmiş. Savaşın amacını, petrol, para ve güç dengelerini anlatmış. Burada her milletten insan var. Herkese ulaşması anlamında amacına ulaştığını düşünüyorum." dedi.

Sergi, festival boyunca 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.