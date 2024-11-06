Antalya'da geleneksel Türk el sanatları atölyesi düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel Türk el sanatları atölyesi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel Türk el sanatları atölyesi yapıldı.
Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minyatür, tezhip ve geleneksel dokuma çalışması yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi doktor öğretim üyesi Zülbiye Sevgili Polat, atölye çalışmasıyla sanatın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
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