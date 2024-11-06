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        Antalya'da geleneksel Türk el sanatları atölyesi düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel Türk el sanatları atölyesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:31
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        Antalya'da geleneksel Türk el sanatları atölyesi düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel Türk el sanatları atölyesi yapıldı.

        Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minyatür, tezhip ve geleneksel dokuma çalışması yapıldı.

        Akdeniz Üniversitesi doktor öğretim üyesi Zülbiye Sevgili Polat, atölye çalışmasıyla sanatın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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        Galeri
        Galeri
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