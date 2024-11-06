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        GÜNCELLEME - Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:29
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        GÜNCELLEME - Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

        İlçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

        Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

        Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine saat 08.30'da yapılan ihbarda bir hava aracının düştüğünün bildirildiği kaydedildi.

        Ekiplerin hemen olay yerine ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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