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        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (2)- Yeniden

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracı yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:40
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        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (2)- Yeniden
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracı yangına neden oldu. Hava aracının maket uçak olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın, söndürüldü.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alanya ilçesinde ormana düşen hava aracının patlayıp yangına neden olduğu, ölü ya da yaralı olmadığı, hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi’nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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