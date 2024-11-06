Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni
Kemer Belediyesi karate takımında, 2024 yılının üçüncü dönem kuşak atlama töreni yapıldı.
Kemer Belediyesi karate takımında, 2024 yılının üçüncü dönem kuşak atlama töreni yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen törende 27 karateci kuşak atladı.
Törene katılan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, sporculara yeni kuşaklarını vererek başarılar diledi.
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