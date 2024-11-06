Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen törende 27 karateci kuşak atladı.

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