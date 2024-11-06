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        Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni

        Kemer Belediyesi karate takımında, 2024 yılının üçüncü dönem kuşak atlama töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:46
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        Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni
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        Kemer Belediyesi karate takımında, 2024 yılının üçüncü dönem kuşak atlama töreni yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen törende 27 karateci kuşak atladı.

        Törene katılan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, sporculara yeni kuşaklarını vererek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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