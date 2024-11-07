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        Grammy ödüllü trompetçi Chris Botti, Türkiye'nin kendisi için önemli ve değerli olduğunu söyledi:

        ZEHRA TEKECİ - Yaşayan en önemli caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, konser vermek üzere birçok kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye benim için çok değerli ve önemli bir yere sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:19
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        Grammy ödüllü trompetçi Chris Botti, Türkiye'nin kendisi için önemli ve değerli olduğunu söyledi:
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        ZEHRA TEKECİ - Yaşayan en önemli caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, konser vermek üzere birçok kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye benim için çok değerli ve önemli bir yere sahip." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nda vereceği konser için kentte bulunan Botti, AA muhabirine, ilk kez Antalya'ya geldiğini söyledi.

        Kariyeri boyunca Türkiye'de 8 kez bulunduğunu anlatan Botti, "Kendi solo grubumla ilk kez 2006'da gelmiştim. Türkiye, ABD dışında kariyerime başladığım zamanlarda geldiğim ilk yerlerden biriydi. O nedenle Türkiye benim için çok değerli ve önemli bir yere sahip. İstanbul da çok güzel bir şehirdi. İlk geldiğimde İstanbul'dan çok etkilenmiştim." diye konuştu.

        Müzikal yolculuğundan bahseden Botti, çocukluğundan bu yana hep müzikle iç içe olduğunu dile getirdi.

        Annesinin klasik piyanist olduğunu belirten Botti, "Hayatımda her zaman müzik vardı. İlk kez Miles Davis'in şarkısını duyduğumda 11 yaşındaydım. Trompetin sesini duyduğumda kalbime bir şey dokundu. Gerçekten büyüleyiciydi ve bu bütün perspektifimi değiştirdi. Daha sonra bu hissin peşinden gitmeye, hayatım boyunca müzik yapmak istediğime karar verdim." ifadelerini kullandı.

        Botti, müzisyenlerin adım adım büyüdüğünü kaydederek, "Sadece çok iyi bir müzisyen olmak, çalmak yeterli değil, şans unsuru da var. Ben şanslıydım. 2000 ile 2005 yıllarda çalıştığım plak şirketinin bana büyük bir yardımı ve desteği oldu. Beni tüm uluslararası televizyon programlarına, şovlarına çıkardı. Bir caz müzisyeni olarak bunu elde etmek çok kolay bir şey değil. Popüler bir dinleyici kitlesine erişebildiğimde inanılmaz şanslı hissetmiştim. Kariyerimin önemli bir dönüm noktasıydı." şeklinde konuştu.

        Albüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Botti, geçen yıl "Vol.1" isimli albümünü çıkardığını anımsatarak, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da söyledi.

        - "Benim için önemli olan, trompet çalmayı en iyi şekilde sürdürmek"

        Müzik hayatında uzun yılları geride bırakan ve çok sayıda başarıya imza atan Botti, bundan sonrasında kendi kariyeriyle ilgili hayalini şu sözlerle anlattı:

        "Benim için önemli olan şey, trompet çalmayı en iyi şekilde sürdürmek. Bunu yapabilmek benim hayalim. Çünkü trompet çalarken bir atlet gibi olmalı, fiziksel ve zihinsel olarak her zaman üzerinde çalışmaya devam etmelisin. Trompet çalmayı sürdürebildiğim kadar sürdürmek istiyorum. Kendime ait bir moda yaratmak ya da başka bir hedefle hareket etmek değil, burada şu anda, sağlıklı olmak, fiziksel ve mental olarak bunu yapabilmeyi istiyorum."

        Bugün Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak Botti, dinleyicileri keyifli bir gecenin beklediğini dile getirdi.

        Botti, konser için heyecanlı olduğunu belirterek, "Menajerim bugün çalacağım antik tiyatronun fotoğrafını gösterdi ve düşündüm ki bir caz sanatçısı olarak bu formatta caz çalmak zaten bir hayalin en üst noktası, bir rüyayı gerçekleştirmektir. Bu, Türkiye'de senfoni orkestrasıyla ilk konserim. Orkestrayla çalmak bizim için inanılmaz derecede keyifli. Kültür ve Turizm Bakanlığına bu organizasyon için teşekkür ederim. Bu sahnede olabilmek benim için inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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