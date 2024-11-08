Kumluca Kaymakamı Erdemir için veda yemeği düzenlendi
Tokat Vali Yardımcılığına atanan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir için veda yemeği düzenlendi.
Tokat Vali Yardımcılığına atanan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir için veda yemeği düzenlendi.
Erdemir, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, 2 yıldır ilçede görev yaptığını ve bu süre içinde çok sayıda sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Yemeğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire müdürleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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