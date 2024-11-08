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        Kumluca Kaymakamı Erdemir için veda yemeği düzenlendi

        Tokat Vali Yardımcılığına atanan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:05
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        Kumluca Kaymakamı Erdemir için veda yemeği düzenlendi
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        Tokat Vali Yardımcılığına atanan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir için veda yemeği düzenlendi.

        Erdemir, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, 2 yıldır ilçede görev yaptığını ve bu süre içinde çok sayıda sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

        Yemeğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire müdürleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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