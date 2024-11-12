Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda incelemede bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki çalışmalar bittiğinde 35 milyon yolcu olan terminal kapasitesini 82 milyon yolcuya çıkartacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda incelemede bulundu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki çalışmalar bittiğinde 35 milyon yolcu olan terminal kapasitesini 82 milyon yolcuya çıkartacaklarını bildirdi.

        Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye için parlayan, gelişen bir yıldız olduğunu söyledi.

        Antalya'nın, sadece turizm ve tarımda değil, diplomasi anlamında da bir marka değeri haline geldiğini belirten Uraloğlu, kentteki havalimanının yetersiz olacağını önceden öngörerek çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        Antalya Havalimanı'nda 3 faz halinde çalışma yürüteceklerini dile getiren Uraloğlu, 927 milyon avroluk yatırım gerçekleşeceğini, devletin kasasına da kira bedeli olarak 8,5 milyar avroluk katkı sunulacağını bildirdi.

        Genişleme projesi kapsamında 93 bin metrekare olan dış hatları 231 bin metrekareye yükselteceklerini aktaran Uraloğlu, "37 bin metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye büyütmüş olacağız. Çalışmalar bittiğinde 35 milyon olan terminal kapasitemizi 82 milyona çıkartacağız. 35 milyon yolcuyu aştık. Bu ihtiyaç ortaya çıkmış artık. Bunu yönetme adına 2 yıl önce çalışmalarımızı başlatmıştık. Birinci fazı yüzde 90 oranda tamamladık, sene sonunda bitecek. Yeni yılın ilk gününde hizmete açmış olacağız." dedi.

        Apron sahalarından pist onarımına kadar farklı işlemleri de yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Devlet konuk evi, VIP ve CIP terminali, genel havacılık terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ hizmet binası, cami ve lojmanlar gibi birçok işi de yapıyoruz. Belli bölümünü de hayata geçirdik. 20 tane olan köprü sayısına da iç hatlarda 5, dış hatlarda 9 tane olmak üzere 14 tane ilave ediyoruz. Burayı kullanan insanların çok pratik şekilde uçağa geçişlerini sağlamış olacağız." diye konuştu.

        Uraloğlu, 25 yıllık işletme döneminde 3 fazı da tamamlayacaklarını, yeni bir kule inşaatının olacağını kaydetti.

        Antalya'nın, Türkiye'nin marka kentlerinden olduğunu dile getiren Uraloğlu, ülkeye gelen turistlerin yüzde 30'una Antalya'nın ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Uraloğlu'na, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Arda Güler için flaş transfer iddiası!
        Arda Güler için flaş transfer iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: 2025 sonunda 250 milyon hava yolu yolcusu öngörüyoruz (2)
        Bakan Uraloğlu: 2025 sonunda 250 milyon hava yolu yolcusu öngörüyoruz (2)
        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu Açılış Töreni"n...
        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu Açılış Töreni"n...
        Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri çevre dostu biyopestisit üretti
        Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri çevre dostu biyopestisit üretti
        Uzmanından kombi bakımı ve klima temizliği uyarısı
        Uzmanından kombi bakımı ve klima temizliği uyarısı
        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı