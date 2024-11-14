Antalya'da VIP minibüsü güzellik merkezine dönüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.