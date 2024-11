UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, uzun ve kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, 98 kilometrelik uzun parkur ve 66 kilometrelik kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Muratpaşa Belediyesi Kaymakamı İhsan Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay ile Nirvana Hotels CEO'su Ali Uçaş verdi.

"Bisiklet sporu açısından Antalya'nın geleceği çok parlak" diyen Şahin, "Bunun gibi pek çok etkinlik yapıyoruz. Her geçen yıl bunların arttığını görüyoruz. Valilik olarak biz de destek veriyoruz Bunlar pahalı etkinlikler, bunlar için sponsorlar da gerekiyor. Ciddi destekler de var ama sürdürülebilirlik önemli, birkaç yıl yapıp bırakmamak lazım. Biz bu hususta elimizden geleni yapıyoruz, devam da ettireceğiz. Tabii çok büyük bir pasta var. Bu mevsimde, kasımın ortalarındayız, bisiklet sporu yapacak Avrupa'da çok şehir yok. Otellerimizin bisiklet dostu olma özelliği önemli, bu konuda da çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Emin Müftüoğlu: "Uluslararası katılım çok yüksekti"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarışın dünya şampiyonasına puan veren bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bundan dolayı uluslararası katılım çok yüksekti. Yağışlı bir havada ama güzel bir atmosferde bir yarış oldu. Sonuçta sporun tabana yayılmasıyla ilgili bu organizasyon çok önemli. Gran fondo her ailenin çocuklarına sporu teşvik etme anlamında çok önemli. Bisiklet kültürünün gelişmesi, tabana yayılmasıyla ilgili önemli bir bisiklet organizasyonunu bitirdik. Herkes çok mutlu. Bu tür organizasyonlar sadece burada yapılmıyor. İki hafta önce Çeşme'deydi, daha önce İstanbul'da yaptık. Yılda 10-12 tane sadece gran fondo organizasyonu yapıyoruz ve hemen hemen her hafta bir bisiklet organizasyonu var. Gittikçe yayılan, herkesin ve her şehrin istediği bu yarışların çoğalmasına etki sağlıyor."