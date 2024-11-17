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        BAL Lig maçında Kaş Kınıkspor sahadan çekildi

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta oynanan Kumluca Belediyespor-Kaş Kınıkspor karşılaşması, konuk ekibin ikinci yarıda sahaya çıkmaması üzerine yarıda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:30
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        BAL Lig maçında Kaş Kınıkspor sahadan çekildi
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        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta oynanan Kumluca Belediyespor-Kaş Kınıkspor karşılaşması, konuk ekibin ikinci yarıda sahaya çıkmaması üzerine yarıda kaldı.

        Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Selçuk Yıldız ve Kadir Kaan Sakızlı'nın golleriyle ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarı başında sahaya ev sahibi Kumluca Belediyesporlu oyuncular ve maçın hakem üçlüsü çıkmasına rağmen, konuk Kaş Kınıksporlu oyuncular çıkmadı.

        Bir sürede sahada bekledikten sonra maçın hakemi Umut Yalçınkaya, orta noktayı göstererek maçın bittiğini belirtti.

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