Antalya'da ev sahibi kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ev sahibi, kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ev sahibi, kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu.
Deniz Mahallesi 132 Sokak'ta kiraladığı odada yaşayan Kırgız uyruklu kişi, aynı daireyi paylaştığı ev sahibi Ahmet Demirdelen'in (77) hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Demirdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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