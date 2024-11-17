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        Yağışlarda ekim alarmı; bazı illere hiç yağmadı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yağış raporuna göre, ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre yağış yüzde 46, geçen yıla göre yüzde 27 azaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:35
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        Yağışlarda ekim alarmı; bazı illere hiç yağmadı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yağış raporuna göre, ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre yağış yüzde 46, geçen yıla göre yüzde 27 azaldı. İzmir'in güneyi, Antalya'nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmedi. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan yağış raporunun 2024 yılı ekim ayı verileri açıklandı. Raporda, Türkiye geneli ekim ayı yağışının, normalin ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre, ekim ayı yağışı metrekareye ortalama 26,8 kilogram ölçülürken, ekim ayı normali (1991-2020) 49,4 kilogram, 2023 yılı ekim ayı yağışı 36,6 kilogram olarak açıklandı. Raporda, yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre yüzde 27 azalma meydana geldiği belirtildi.

        SADECE KARADENİZ'DE ARTTI

        Türkiye genelinde ekim ayı yağışlarının son 6 yıldır normalinin altında gerçekleştiği vurgulanan raporda, ekim ayında yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldığı ifade edildi. Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdiği açıklandı.

        BARTIN'DA SON 63 YILIN REKOR YAĞIŞI

        Bölge genelinde Karadeniz hariç diğer tüm bölgelerin normalin altında yağış aldığına işaret edilen raporda, il genelinde en fazla yağışın 331,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artışın yüzde 93 ile Bartın'da meydana geldiği belirtildi. Bartın ise son 65 yılın en yüksek ekim ayı yağışını aldı.

        EGE'DE SON 40 YILIN EN KÖTÜSÜ

        Yağışlarda normaline göre en fazla azalmanın, yüzde 95 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleştiği kaydedildi. Rapora göre, ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

        EN KÖTÜ EKİM AYINI YAŞAYAN İLLER

        En az yağış 0,3 mm ile Aydın ve Muğla'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 99 ile Muğla'da gerçekleşti. Gaziantep ve Kilis son 65 yılın, Karaman son 60 yılın en düşük ekim ayı yağışını aldı. İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur ise son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı aldı. Ayrıca Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir'de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi.

        BAZI İLLERE HİÇ YAĞMADI

        Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 4,5 gün yağış görüldü. Bu durum 1991-2020 normalinde 7,9 gün iken, ekim ayında ciddi azalma gerçekleşti. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yer yer 15-20 gün aralığında yaşandı. İzmir'in güneyi, Antalya'nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmediği açıklandı.

        BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

        Bölgelere göre yağış miktarları ise şöyle;

        Marmara: Ekim ayı yağışı normali 72 kg ve 2023 yılı 34,3 kg iken, bu ekim ayında 13,9 kg'a düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 81, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.

        Ege: Ekim ayı yağışı normali 47,2 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 11,8 kg iken, bu ekim ayında 2,2 kg'a düştü. Yağışlarda normaline göre yüzde 95, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 81 azalma oldu.

        Akdeniz: Ekim ayı yağışı normali 48,7 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 33,7 kg iken, bu yıl ekim ayında 4,8 kg'a düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 90, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 86 azaldı.

        İç Anadolu: Ekim ayı yağışı normali 31,5 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 21,3 kg iken, bu ekim ayında 8,2 kg'a geriledi. Yağışlar normaline göre yüzde 74, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 62 azaldı.

        Karadeniz: Ekim ayı yağışı normali 74,5 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 68,8 kg iken, bu yıl 97,6 kg ile artış yaşanan tek bölge oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 31, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 42 yükseldi.

        Doğu Anadolu: Ekim ayı yağışı normali 45,5 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 46,8 kg iken, bu yıl 28,7 kg'a geriledi. Yağışlarda normaline göre yüzde 37, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 39 düşüş oldu.

        Güneydoğu Anadolu: Ekim ayı yağışı normali 33,8 kg ve 2023 yılı ekim ayı yağışı 20,8 iken, bu yıl 4,3 kg'a düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 87, 2023 yılı ekim ayı yağışlarına göre yüzde 80 azaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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