UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da uzun ve kısa parkur yarışları başladı.

Bu yıl dördüncü kez organize edilen yarışta sporcular, Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçerek yüzde 20 eğimli parkurda pedal basacak.

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