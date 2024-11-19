Serik'te balıkçılar 24 kiloluk akya yakaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçıların oltayla halk arasında kuzu balığı olarak da bilinen 24 kiloluk akyayı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Boğazkent Mahallesi'nde tekne ile balık avlamaya çıkan Raşit Durgut ve Mustafa Ünal'ın oltasına büyük bir akya balığı takıldı.

Raşit Durgut'un oltasına takılan balığı tekneye çekmesi, Mustafa Ünal tarafından görüntülendi.

Ünal, yaşananları kameraya kaydederken, "Bu seferde oltamıza büyük bir balık takıldı. Orkinos olduğunu tahmin ediyorum veya büyük bir kuzu balığı daha. Yavaş yavaş pompalama sistemi ile çekiyoruz. İnşallah çıkarıyoruz. Yarım saat oldu. Yukarı kaldıralım. Hızlı bir şekilde dolayacaksın. Balık hala çekiyor." ifadelerini kullandı.