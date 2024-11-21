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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zekanın turizmde sadece bir yenilik değil, devrim olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmekte kararlıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:36
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zekanın turizmde sadece bir yenilik değil, devrim olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmekte kararlıyız." dedi.

        Bakan Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin ev sahipliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde yaptığı konuşmada, sektörün en prestijli buluşmalarından birinİ gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Buluşmanın Türk turizminin vizyonunu dünyayla paylaşmak ve sektördeki yenilikçi yaklaşımları tartışmak için benzersiz bir platform sunduğunu dile getiren Ersoy, "Birlikte üreteceğimiz çözümler, kuracağımız işbirliği ağları ve paylaşacağımız deneyimler, sektörümüzün gücüne güç katacak, sürdürülebilir ve yenilikçi bir turizm anlayışının kapılarını daha da açacaktır." diye konuştu.

        Kongrenin teması olan "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" ve "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" mottosunun sektöre dair güçlü bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Ersoy, zanaatkarlığın turizmde yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğunu hatırlattığını vurguladı.

        Ersoy, başarılı bir geleceği inşa etmenin ancak birlikte ve büyük bir titizlikle çalışmakla mümkün olacağını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu yılki kongre ayrıca sektörümüzün karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları ele alırken, aynı zamanda inovasyon ve işbirliği odaklı yeni yollar keşfetmemizi de sağlayacak. Turizm sektörümüz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, ekonomik kalkınmamıza sağladığı önemli katkıların yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki imajını güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi dünyaya tanıtan bir köprü görevi görmesiyle önemli rekorlara imza atmıştır. Ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerinden, tarihi ve kültürel mirasına, misafirperverlik anlayışımızdan, gastronomi gibi özgün değerlerimize kadar her bir unsuru birer cazibe merkezi haline getirerek, Türkiye’yi global turizm sektöründe öncü ülkelerden biri konumuna taşımıştır."

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ise turizm sektörünün karşısında çok daha "geniş bir vizyon" ve "derin bir sorumluluk" bulunduğunu anlatan Ersoy, artık yalnızca ekonomik kazanımları değil, çevresel sürdürülebilirliği, kültürel değerlerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını odağa alarak, daha kapsayıcı ve yenilikçi bir turizm anlayışını hayata geçirmek zorunda olduklarını ifade etti.

        Ersoy, yeni yüzyılın aynı zamanda dijitalleşme ve teknolojinin rehberliğinde, turistlerin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı gerektirdiğini söyledi.

        - "Ülkemiz 9 ayda 49 milyon 181 bin turist ağırladı"

        Türk turizmini vizyoner bakış açısıyla ele alarak, deniz-kum-güneş üçgeninden çıkararak çeşitlendirdiklerine dikkati çeken Ersoy, "Antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları, Aeneas, antik filozoflar, Likya Yolu gibi kültürel rotalar, Yedi Kiliseler, selatin camiler, Kibele'nin Yolculuğu, Peygamberler Rotası gibi inanç rotalarıyla peynir, zeytin ağacı, bağ yolu, çay rotaları gibi gastronomi rotalarını çizdik." dedi.

        ABD'deki başkanlık seçiminde turizmle ilgili yayınlanan tanıtım filmlerinin yarattığı etkiye değinen Ersoy, şöyle konuştu:

        "Global olarak Eurosport’ta yayınlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Çok şükür ki şu ana kadar attığımız tüm adımların karşılığını aldık, alıyoruz. Turizmde üçüncü çeyrek verilerine göre, yılın ilk 9 ayında ülkemiz 49 milyon 181 bin turisti ağırladı. Bu sene yüzde 9'a yakın bir artışı yakalamış olduk. Kişi başı gecelik harcama rakamlarına baktığımızda da sevindirici rakamları görüyoruz. Yine ilk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin harcamaları 107 dolara yükseldiği görülmektedir. Ortalama harcama rakamlarını incelediğimizde de bir önceki yıla oranla yüzde 4,5'a yakın yükselmenin olduğuna şahitlik ediyoruz."

        Turizm gelirlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 46,9 milyar dolara ulaştığını aktaran Ersoy, "Bu sene gelirlerimiz de bir önceki yıla oranla yüzde 6,6 artmış oldu. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz 23,2 milyar dolarlık gelirin, bir çeyrekte elde ettiğimiz en yüksek turizm geliri olarak tarihe geçtiğini de hatırlamak isterim." ifadelerini kullandı.

        - Turizmde yapay zeka

        Bakanlık olarak birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yapay zekayı yakinen takip ediyoruz. İnsanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zeka, turizmde sadece bir yenilik değil, devrimdir. Türkiye olarak, bu dönüşümde öncü rol üstlenmekte kararlıyız. Turizm sektörü, çağın hızına ayak uydurabilmek için artık teknolojiyle daha güçlü şekilde bütünleşmek zorundadır. Yapay zekayla turizmi yeniden tanımlayarak, ziyaretçi deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracak bir yol haritası için değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle yapay zekayı turizm sektörüne entegre ederek, ülkemizi daha erişilebilir, akıllı ve sürdürülebilir bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Müzelerimizde ve kültürel alanlarımızda yapay zeka tabanlı rehberlik sistemleriyle ziyaretçilere daha interaktif ve zengin deneyimler sunmayı planlıyoruz. Geçmişimizi geleceğin teknolojisiyle anlatarak, kültürel mirasımızı dijital dünyanın sınırlarını aşarak tüm dünyaya yaymayı hedefliyoruz."

        Bakan Ersoy, yerel yönetimlere de seslenerek, şehirlerin ve sektörün turizm odaklı olmayı gerektirdiğini, bahane değil çözüm üretilmesini beklediklerini söyledi.

        Durmadan çalıştıklarını, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve mart sonunda hizmete gireceğini belirten Ersoy, "Antalya-Alanya otobanı ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Arıtmalarla ilgili 'Büyükşehrin görevi Bakanlığın görevi' demedik. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlıkları arıtma yapmaz. Biz mavi bayraklarımızı korumak adına Serik çalışması olsun, temel atması olsun hepsini devreye aldık çalışır duruma getirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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