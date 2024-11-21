Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Öte yandan hükümlünün bir eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hükümlünün çekmeceleri karıştırdığı ve telefon ile dizüstü bilgisayarı alarak odadan çıktığı görülüyor.

Hükümlünün sırt çantasında yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.T.M. (33) olduğunu belirledi. Yapılan incelemede R.T.M'nin, 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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