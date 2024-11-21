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        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:00
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        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte 3 farklı eğitim kurumunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.T.M. (33) olduğunu belirledi. Yapılan incelemede R.T.M'nin, 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi.

        Şehirler arası otobüsle Mersin'in Toroslar ilçesine gittiği belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla saklandığı binanın çatı kısmında yakalandı.

        Hükümlünün sırt çantasında yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi.

        Alanya'ya getirilen R.T.M, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan hükümlünün bir eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hükümlünün çekmeceleri karıştırdığı ve telefon ile dizüstü bilgisayarı alarak odadan çıktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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