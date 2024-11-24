Antalya'da çıkan yangında ev ve 3 araç hasar gördü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu.
Mavikent Mahallesi Susamlı Sokak'ta işçi ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki 3 araca sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, işçi ailenin kaldığı ev ile minibüs, kamyonet otomobilde hasar oluştu.
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