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        Antalya'da çıkan yangında ev ve 3 araç hasar gördü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:58
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        Antalya'da çıkan yangında ev ve 3 araç hasar gördü
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu.

        Mavikent Mahallesi Susamlı Sokak'ta işçi ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki 3 araca sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, işçi ailenin kaldığı ev ile minibüs, kamyonet otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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