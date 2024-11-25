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        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:28
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        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

        Akdeniz ekibi, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

        Alanyaspor, Trabzonspor ile 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da GainPark Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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