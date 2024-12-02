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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 540 şüpheli yakalandı

        Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 540 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:26
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 540 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 540 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 385'i firari hükümlü 540 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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