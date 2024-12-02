Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 540 şüpheli yakalandı
Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 540 kişi yakalandı.
Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 540 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 385'i firari hükümlü 540 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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