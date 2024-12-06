Züccaciye sektörü yılı 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, sektörlerinin yılı 6,25 milyar dolar ihracatla kapatacağını belirterek, gelecek yıl için 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını söyledi.

Antalya'da düzenlenen 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi'ne katılan Öksüz, AA muhabirine, küresel ekonomik durgunluk ve ABD'deki başkanlık seçimi nedeniyle yaşanan belirsizliğin sektörü de etkilediğini ifade etti.

Yıl içinde gerçekleştirilen fuar, zirve gibi etkinliklerle yıllık ortalama ihracat rakamına ulaştıklarını aktaran Öksüz, "Yılı 6,25 milyar dolarla kapatacağız. Önümüzdeki yıl yüzde 10'luk büyüme hedefine ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelecek yıl için 6,5 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefimiz var." dedi.

Yerli markaların son yıllarda yurt dışında tanınırlığının arttığını vurgulayan Öksüz, dünyanın her yerinde restoranlarda, evlerde, bir bardağı veya bir tabağı kaldırınca altında Türk markasının adının yazdığını dile getirdi.