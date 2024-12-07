Kaş'ta motosiklet denetimleri yapıldı

Ayrıca uygulamalarda 48 motosiklet sürücüsüne, 710 bin 960 lira ceza yazıldı, 5 aranan kişi yakalandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, şasi numarası kazınmış ve hırsızlık malı olduğu tespit edilen motosikletler ele geçirilerek trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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