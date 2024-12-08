Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya'da başladı

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada, toplam 7 mesafe koşulacak. Sporcular, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4,5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyük kadınlar ve erkekler kategorisinde 7,5 kilometre ve 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışmasında mücadele edecek.

Hem organizasyon hem de madalya kazanma konusunda başarılı olmayı hedeflediklerini anlatan Karadağ, şunları söyledi:

"Şampiyonada yedi yarış izleyeceğiz. 20 yaş altı erkek ve kadınlar, 23 yaş altı erkek ve kadınlar, büyük erkek ve kadınlar ile karışık takım bayrak yarışı heyecanını yaşayacağız. Her bir takımımızda 6 sporcudan toplam 36 sporcumuz var, 4 sporcumuz da bayrak yarışında yarışacak. Toplam 40 sporcu ile katılıyoruz. Şu ana kadar 40 ülkeden 607 sporcu kayıt yaptırdı. Ayrıca 3 de mülteci sporcu var. Bu bir rekor oluyor. Avrupa Şampiyonlarında en kalabalık yarış oluyor. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz."