Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yalçın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde, evine gitmek için kendisine ait iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yalçın'a çarptı.

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