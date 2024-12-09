Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Yarışmada mental kategorisinde 8-18 yaş kadınlarda Melike Eylül Kırsakal, 8-18 yaş erkeklerde Bayram Buğra Çetin, 19 yaş üstü kadınlarda Ebru Acer ve 19 yaş üstü erkeklerde Utku Caberoğlu birinci oldu.

Down sendromlular kategorisinde ise 8-18 yaş kadınlarda Zeynep Tuncay, 8-18 yaş erkeklerde Hamza Dönmez, 19 yaş üstü kadınlarda Özgenur Kurşun ve 19 yaş üstü erkeklerde Salihcan Öztankal yarışmayı birinci tamamladı.

Organizasyonda, otizm kategorisinde 8-18 yaş kadınlarda Irmak Ada Şahin, 8-18 yaş erkeklerde Burak Burç, 19 yaş üstü kadınlarda Serra Özgençay ve 19 yaş üstü erkeklerde Zeki Yusuf Çelik birincilik elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda gerçekleştiren şampiyonada, 48 ilden 197 sporcu derece elde etmek için mücadele verdi.

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