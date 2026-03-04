Canlı
        KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

        KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), ramazan dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:46
        KUTBO, 483 aileye gıda yardımı desteği sağladı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), ramazan dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi.

        KUTBO tarafından, 483 gıda yardım paketi hazırlanarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapıldı. Yardım organizasyonu, yönetim kurulu başkanı Fatih Durdaş ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Durdaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini belirtti.


        Durdaş, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteği sağladıklarını söyledi.

        Dağıtılan gıda yardımlarının giderinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından karşılandığını hatırlatan Durdaş, "Borsamız olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı ulaştırıyoruz. Bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finansman desteğiyle ihale ettiğimiz gıda paketlerini meclis üyelerimizle birlikte hemşerilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleri için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

        Durdaş, eğitimden yardımlaşmaya kadar geniş bir yelpazede sürdürülen projelerle, bölgenin toplumsal refahına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

