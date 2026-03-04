El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 33 şeker planörüne, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler tarafından özenle bakılıyor.



Barındırdığı 130'a yakın türden 1500'ü aşkın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yasa dışı satışı yapıldığı ihbarı üzerine Isparta'daki bir evde el konulan 33 şeker planörü de Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.



"Uçan sincap" olarak da adlandırılan şeker planörleri, yaşam parkının veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi, karantinaya alındı.



Karantina sürecinin ardından şeker planörleri, uygun ışık ve sıcaklık değerlerinde hazırlanan yeni yuvalarına yerleştirildi.



Doğal yaşam parkının ilk şeker planörleri olan hayvanlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.



- "Nesli tükenme eğiliminde olan hayvanlar"



Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine, şeker planörlerine ev ortamında bilinçsiz şekilde bakıldığını tespit ettiklerini söyledi.





Hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaya başladıklarını ifade eden Demir, "Her gün beslenmelerini, kilo dengelerini takip ediyoruz. Meyve ağırlıklı besliyoruz." dedi.



Ziyaretçilerin bu tatlı hayvanları görmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Nesli tükenme eğiliminde olan hayvanlar. Ana vatanları Avustralya, Endonezya. Bu açıdan Türkiye'de doğa dengesi için risk oluşturabilecek bir hayvan grubu." ifadelerini kullandı.



Şeker planörleri arasında gebe olanların da bulunduğunu aktaran Demir, "Doğum süreçlerini yakından takip ediyoruz. En kısa sürede sayıları artacak. Ev ortamından geldikleri için uygun bir yaşam alanı hazırladık. Sosyal olmaları için yeni bir barınak yaptık. Uygun ışıklar, yapay çiçekler, doğal ağaç kütükleri, saklanabileceği, yuva yapabileceği yerleri tasarladık." diye konuştu.

