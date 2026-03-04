Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 33 şeker planörüne, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler tarafından özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 33 şeker planörüne, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler tarafından özenle bakılıyor.

        Barındırdığı 130'a yakın türden 1500'ü aşkın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yasa dışı satışı yapıldığı ihbarı üzerine Isparta'daki bir evde el konulan 33 şeker planörü de Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

        "Uçan sincap" olarak da adlandırılan şeker planörleri, yaşam parkının veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi, karantinaya alındı.

        Karantina sürecinin ardından şeker planörleri, uygun ışık ve sıcaklık değerlerinde hazırlanan yeni yuvalarına yerleştirildi.

        Doğal yaşam parkının ilk şeker planörleri olan hayvanlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        - "Nesli tükenme eğiliminde olan hayvanlar"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine, şeker planörlerine ev ortamında bilinçsiz şekilde bakıldığını tespit ettiklerini söyledi.


        Hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaya başladıklarını ifade eden Demir, "Her gün beslenmelerini, kilo dengelerini takip ediyoruz. Meyve ağırlıklı besliyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerin bu tatlı hayvanları görmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Nesli tükenme eğiliminde olan hayvanlar. Ana vatanları Avustralya, Endonezya. Bu açıdan Türkiye'de doğa dengesi için risk oluşturabilecek bir hayvan grubu." ifadelerini kullandı.

        Şeker planörleri arasında gebe olanların da bulunduğunu aktaran Demir, "Doğum süreçlerini yakından takip ediyoruz. En kısa sürede sayıları artacak. Ev ortamından geldikleri için uygun bir yaşam alanı hazırladık. Sosyal olmaları için yeni bir barınak yaptık. Uygun ışıklar, yapay çiçekler, doğal ağaç kütükleri, saklanabileceği, yuva yapabileceği yerleri tasarladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 san...
        Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 san...
        Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtı...
        Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtı...
        Tarım Lisesi öğrencilerinden özel eğitim okuluna çiçekli destek
        Tarım Lisesi öğrencilerinden özel eğitim okuluna çiçekli destek
        Kaza haberini alıp geldi, kızının elini tutup başını okşayarak teselli etti
        Kaza haberini alıp geldi, kızının elini tutup başını okşayarak teselli etti
        Antalya'da bebeğine şiddet uygulayan anneye 6 yıl hapis cezası verildi
        Antalya'da bebeğine şiddet uygulayan anneye 6 yıl hapis cezası verildi
        Manavgat'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
        Manavgat'ta zincirleme kaza: 3 yaralı