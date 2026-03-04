Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanık yargılanıyor

Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.D, K.B.E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada, sanık A.D. tarafından 1 milyon liraya yakın zararlarının giderildiğini belirten 4 müşteki, davadan çekildiklerini söyledi. Kalan 5 müşteki ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.



Savunma yapan sanık A.D. iki müştekinin de zararının bir miktarını karşıladığını savunarak tahliyesini talep etti.



Duruşmada dinlenen tanıklar, A.D. tarafından evlerinin tadilatının yarım bırakıldığını öne sürerek, yaptıkları şikayetlere rağmen hukuki bir sonuç alamadıklarını ve zararlarının karşılanmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, iki sanığın, suç vasfının değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.



- Olay



Sosyal medya üzerinden yayımladığı reklamlarla "iç mimarlık" adı altında ev tadilatı için vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen A.D. ve ona yardım ettiği öne sürülen K.B.E. şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı.



Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan A.D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik", K.B.E. hakkında ise "dolandırıcılığa iştirak" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.



Sanık A.D'nin bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği vurgulanan iddianamede, sanığın daha sonra ya tadilatları yarım bırakarak ya da hiç başlamayarak müşterilerden aldığı paralarla kaçtığı belirtilmişti.



İddianamede, A.D'nin ev tadilatı vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği kaydedilmişti. Tutuksuz 2 sanığın, 12 Ocak'taki ilk duruşmada tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

