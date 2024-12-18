Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzzet B. idaresindeki 07 BOT 974 plakalı otomobil, Tekke Mahallesi Zeybekler mevkisinde yol kenarında duran Ali Özdemir'in (52) kullandığı 07 YEA 52 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde yaralanan Fatma Nur B. hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücü İzzet B. ise gözaltına alındı.
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