Antalya'da Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra konser verdi

Orkestranın sadece eğlence değil dayanışmayı da amaçladığını vurgulayan Rybalka, Türkiye turneleri kapsamında Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Ankara ve İstanbul'da da konser vereceklerini dile getirdi.

Zor şartlar altındaki insanlara umut olmak istediklerini belirten Rybalka, "Bu etkinlik sayesinde sevgiyi paylaşmak istiyoruz. Amacımız, Ukrayna'daki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak. Mağdur durumdaki insanların mucizeye inanmalarını istiyoruz." dedi.

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde verilen konserde, "Harry Potter", "Karayip Korsanları" ve "Wednesday" filmlerinin müzikleri Ukraynalı orkestra tarafından seslendirildi.

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