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        Antalya'da Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra konser verdi

        Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaştan etkilenen Ukraynalılara yardım etmek amacıyla "Hogwarts Sympho Show" konseriyle Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:43
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        Antalya'da Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra konser verdi
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        Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaştan etkilenen Ukraynalılara yardım etmek amacıyla "Hogwarts Sympho Show" konseriyle Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde verilen konserde, "Harry Potter", "Karayip Korsanları" ve "Wednesday" filmlerinin müzikleri Ukraynalı orkestra tarafından seslendirildi.

        Orkestra şefliğini Denis Doroshenko yaptı.

        Prime Orchestra yönetmeni Iurii Rybalka, konserden elde edilen geliri savaştan etkilenen Ukraynalıların ihtiyaçları için kullanacaklarını söyledi.

        Zor şartlar altındaki insanlara umut olmak istediklerini belirten Rybalka, "Bu etkinlik sayesinde sevgiyi paylaşmak istiyoruz. Amacımız, Ukrayna'daki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak. Mağdur durumdaki insanların mucizeye inanmalarını istiyoruz." dedi.

        Orkestranın sadece eğlence değil dayanışmayı da amaçladığını vurgulayan Rybalka, Türkiye turneleri kapsamında Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Ankara ve İstanbul'da da konser vereceklerini dile getirdi.

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